Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bokel - Geschwindigkeitsmessanhänger beschädigt - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots)

Nach dem Brand eines Geschwindigkeitsmessanhängers in Pinneberg am 16.02.2023 haben Unbekannte denselben Blitzeranhänger am Wochenende in Bokel beschädigt.

Die Pressemitteilung vom 16.02.2023 ist unter nachstehendem Link abrufbar:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5443224

Am gestrigen Sonntag, den 05.03.2023, wurde ein neuerlicher Schaden an dem in der Lindenstraße in Bokel stehenden Anhänger festgestellt und die Polizei informiert.

Eine Streife der Polizeistation Barmstedt nahm daraufhin eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung auf, da mehrere Scheiben an dem Anhänger beschädigt wurden.

Wie hoch der Sachschaden ist, lässt sich aktuell noch nicht sagen.

Die Polizeistation Brande-Hörnerkirchen bittet unter 04127 9562 oder Brande-Hoernerkirchen.PSt@polizei.landsh.de um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell