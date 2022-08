Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Friseursalon

Vettweiß (ots)

Bislang unbekannte Diebe drangen in der Nacht von Montag (22.08.2022) auf Dienstag (23.08.2022) in einen Friseursalon in Vettweiß ein und erbeuteten unter anderem Geld.

In der Zeit zwischen Montag, 18:00 Uhr und Dienstag, 08:37 Uhr gelangten die Einbrecher über den rückwärtigen Bereich in das Innere des Salons, welcher Teil eines Einkaufszentrums ist. Hier entwendeten der oder die Täter unter anderem Bargeld und Friseurbedarf und Tablet Computer.

Die Polizei bittet Zeuge, die im Tatzeitraum im Bereich des Einkaufszentrums verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell