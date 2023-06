Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Altkleidercontainer mit anschließendem Inbrandsetzen

Saarbrücken-Burbach (ots)

Am Morgen des 25.06.2023 kam es zwischen 08:00 Uhr und 08:15 Uhr im Bereich Rheinstraße, Einmündungsbereich Lebacher Straße, in 66113 Saarbrücken, an den dort aufgestellten Altkleidercontainern, zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls von Altkleidern und anschließendem Inbrandsetzen des Containers. Nach gewaltsamen Aufbrechens eines Altkleidercontainers durch zwei männliche Täter und Diebstahl einer aktuell nicht näher bestimmbaren Menge an Kleidungsstücken, wurde durch die bislang unbekannten Täter der Altkleidercontainer auf unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt, wodurch erheblicher Sachschaden entstand. Da die Tatörtlichkeit an zwei stark frequentierten Straßen liegt, ist von entsprechendem Zeugenaufkommen auszugehen. Entsprechende Tatzeugen werden daher gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach unter Tel.: 0681 - 97150 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell