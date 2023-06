Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Zeugenaufruf nach Serie von Sachbeschädigung an Fahrzeugen in Saarbrücken-Malstatt

Saarbrücken-Malstatt (ots)

In der Zeit zwischen dem 24.06.23 um 22:45 Uhr und dem 25.06.23 um 14:30 Uhr kam es in Saarbrücken-Malstatt in der Straße Am Torhaus zu mehreren Sachbeschädigungen an insgesamt vier geparkten Fahrzeugen. Die betroffenen Pkw wurden allesamt an der Fahrzeugseite mittels unbekanntem Gegenstand zerkratzt.

Mögliche Zeugen, denen verdächtige Personen zur Tatzeit aufgefallen sind oder die Taten sogar beobachtet haben werden gebeten, sich bei der örtlich zuständigen PI Burbach oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell