Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Verkehrsunfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen und zwei Leichtverletzten in Saarbrücken-Burbach

Saarbrücken-Burbach (ots)

Am 29.06.2023 kam es gegen 08:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen in der Mettlacher Straße in Saarbrücken-Burbach. Hierbei befuhr eine 21-jährige Fahrerin mit ihrem Fahrzeug, einer Mittelklasselimousine, die Mettlacher Straße in Fahrtrichtung Burbacher Straße. An der Ampelanlage Mettlacher Straße / Burbacher Straße kommt es im Berufsverkehr häufiger zu einem Rückstau, wobei die Mehrheit der Autofahrer nach rechts in Richtung Gersweiler Brücke abbiegt. Die 21-Jährige will an der Einmündung jedoch nach links abbiegen und überholt in der Folge, laut Zeugenaussagen mit überhöhter Geschwindigkeit, die wartenden Autos im Rückstau. Ein 22-jähriger, welcher mit seinem Fahrzeug, einem Familienvan, bereits in der Autoschlange wartet, kommt auf die gleiche Idee, also die Warteschlange zu überholen, da auch er an der Einmündung nach links abbiegen will. Beim Ausscheren aus der Fahrzeugschlange übersieht er jedoch die bereits im Überholvorgang befindliche Autofahrerin und es kommt zu Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß werden beide Fahrzeuge gegen weitere im Rückstau wartende Autos geschleudert und diese nochmals auf andere Autos geschoben. Auch ein am Fahrbahnrand geparktes Auto wird durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Insgesamt kam es zu Schäden an sieben Fahrzeugen, wobei die beiden hauptbeteiligten Fahrzeuge den größten Schaden aufwiesen. Die Schadenssumme dürfte sich auf einen mittleren bis hohen fünfstelligen Betrag belaufen. Drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste von der Unfallörtlichkeit entfernt werden. Die 21-Jährige Autofahrerin klagte vor Ort über Schmerzen und wurde zur Untersuchung in ein Saarbrücker Krankenhaus eingeliefert. Eine 73-Jährige Fahrerin eines der beschädigten Autos in der Fahrzeugschlange stand unter Schock und wurde ebenfalls zur Untersuchung in ein Saarbrücker Krankenhaus verbracht. Beide konnten jedoch nach einer ersten Untersuchung bereits wieder das Krankenhaus verlassen. Die Mettlacher Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme und Räumung der Straße bis ca. 10:00 Uhr vollgesperrt. Entsprechende Um-/ und Ableitungsmaßnahmen wurden durch die Polizei getroffen. Insgesamt waren drei Streifenkommandos der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, zwei Rettungswägen und drei Abschleppfahrzeuge im Einsatz.

