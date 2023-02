Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Bekifft und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Wattenheim (ots)

Am Freitag, den 24.02.23, gegen 10.35 Uhr, fiel einer Zivilstreife der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf der A6 in Richtung Saarbrücken zwischen Grünstadt und Wattenheim ein Renault Clio auf. Das Fahrzeug wurde anschließend an der Tank- und Rastanlage Pfalz in Wattenheim angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Als der Fahrer das Fenster öffnete, um mit den Polizisten zu sprechen, wehte den Polizeibeamten ein starker Marihuana-Geruch entgegen. Außerdem zeigte der Fahrer Auffälligkeiten, die auf die Einnahme von Drogen hindeuteten. Der 39jährige Fahrer willigte in einen s.g. Urintest ein. Das Testergebnis war positiv auf THC und bestätigte den Anfangsverdacht der Polizisten.

Da der 39jährige Fahrer bei der Kontrolle lediglich ein Foto seines irischen Führerscheines vorweisen konnte, wurden die Polizisten misstrauisch. Bei der genaueren Überprüfung kam dann schließlich heraus, dass der Name auf dem vermeintlichen Führerschein mit den Personalien des Fahrers gar nicht übereinstimmte. Mit dem Vorwurf konfrontiert, räumte der 39jähige ein, dass der Führerschein gefälscht sei und er in Wahrheit gar keine Fahrerlaubnis besitze.

Dem 39jährigen wurde zur Feststellung der genauen Drogenmenge im Blut eine Blutprobe entnommen. Außerdem wird gegen ihn nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie Urkundenfälschung ermittelt.

