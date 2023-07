Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Übergreifender Brand eines Geräteschuppens auf zwei Wohnhäuser

Saarbrücken-Malstatt (ots)

Am Samstag, 22.07.2023, um kurz vor 14:00 Uhr, wurde die hiesige Polizeiinspektion von einem Brand eines Einfamilienhauses in der eng bebauten Pferchgasse im unteren Malstatt in Kenntnis gesetzt. Sofort entsandte Einsatzkräfte der Feuerwehren, Rettungskräfte und Polizei mussten einen zwischen zwei Wohnanwesen befindlichen Holzverschlag lichterloh brennend vor Ort feststellen. Auf der Straße vor den Anwesen befanden sich dutzende Anwohner und Schaulustige, die von den Einsatzkräften zwecks eigener Sicherung zurückgedrängt werden mussten. Da ein Übergreifen des Holzschuppens auf beide angrenzenden Anwesen drohte, wurden diese von Polizei und Feuerwehr geräumt, so dass keine Gefahr mehr bestand. Durch die Vielzahl von Einsatzkräften und Einsatzfahrzeugen war die Pferchgasse voll gesperrt und der Verkehrsfluss in den umliegenden Straßen erheblich eingeschränkt.

Nach einiger Zeit gelang es den Einsatzkräften der Feuerwehr den Brand unter Kontrolle zu bringen und größtenteils abzulöschen. Dort war eine große Menge an Unrat abgestellt und verbrannt. Die Flammen hatten zudem auch schon beide angrenzende Wohnhäuser beschädigt, eines davon so stark, dass es vorerst unbewohnbar bleiben musste. Die Nachlöscharbeiten dauerten länger an; Statiker prüften ebenfalls, ob eine Einsturzgefahr vorlag.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Eine Begehung und Spurensuche konnte bislang noch nicht erfolgen. Der Schaden wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand im fünfstelligen Bereich eingeschätzt.

