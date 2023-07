Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt in Gersweiler

Saarbrücken-Gersweiler (ots)

Heute kam es in den frühen Morgenstunden gegen 01:00 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt in Gersweiler. Ein Streifenkommando der PI Burbach wurde im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen auf einen mit zwei männlichen Personen besetzen Pkw Marke Renault, Typ Senic 2, Farbe silber/grau oder beige aufmerksam, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Am Springshaus kommend in FR Am Aschbacherhof geführt wurde. Als der Fahrer des Renault den Streifenwagen wahrnahm, beschleunigte er deutlich. Das Streifenkommando nahm unter Einsatz von Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf. In Höhe des Anwesens Am Aschbacherhof 57 wendet der Flüchtige urplötzlich sein Fahrzeug. Um die Flucht in Richtung Frankreich zu verhindern, wurde der Streifenwagen quer versetzt abgestellt. Der Fahrer des Renault ließ nicht von seinem Ansinnen ab, streifte beim Passieren des Streifenwagens diesen im Frontbereich und setzte seine Flucht unvermittelt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Grenze fort. Hierbei überholte er noch zwei unbeteiligte Fahrzeuge. Die Verfolgung wurde an der Landesgrenze abgebrochen.Von dem flüchtigen Fahrzeug sind nur die beiden Anfangsbuchstaben BP-??? bekannt.

Die Polizei bittet die beiden Fahrzeugführer/innen, welche bei der Flucht überholt wurden, sich bei der Polizeiinspektion Burbach zu melden.

