Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Trickbetrüger mit Schockanrufen wieder erfolgreich!

Polizei warnt erneut vor Telefonbetrügern!

Saarbrücken (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 3. Mai 2023, führte die bekannte Masche des Schockanrufes zweimal zur Übergabe von Bargeld an die Betrüger. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf über 100.000 Euro!

Eine 77 Jahre alte Frau aus dem Raum Saarbrücken übergab einer "Frau von der Gerichtkasse", einen größeren Geldbetrag in Bar, nachdem die Betrüger ihr am Telefon vortäuschten, dass ihre Tochter in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei und für die Entlassung eine Kaution fällig sei. Erst im Nachhinein wurde die Betrogene misstrauisch und kontaktierte die Polizei!

Ähnlich erging es einer 90 Jahre alten Frau aus dem Regionalverband Saarbrücken. Sie übergab ebenfalls Bargeld an einen "Geldabholer". Auch ihr hatten die Telefonbetrüger vorgetäuscht, ihr Sohn habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und müsse für seine Entlassung eine Kaution zahlen.

So können Sie sich vor Telefonbetrügern schützen:

- Die Polizei nimmt weder Wertgegenstände noch Bargeld entgegen! - Sollten die Anrufer von Ihnen Geld verlangen, legen sie sofort auf und heben sie bei weiteren Anrufversuchen nicht mehr ab! - Legen Sie auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen! - Nehmen Sie mit ihren Angehörigen oder einer Vertrauensperson Kon-takt auf oder rufen Sie die Polizei unter der Ihnen bekannten Nummer oder der 110 an! Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion! - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse! - Übergeben oder überweisen Sie niemals Geld an unbekannte Personen oder Konten!

