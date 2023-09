Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI SZ

PE

WF für den Bereich Wolfenbüttel vom 07.09.2023 - Nachtrag

Wolfenbüttel (ots)

Nachtragsmeldung zu Hilferufen in Eitzum

Polizeibeamte der Polizeistation Schöppenstedt ermittelten am Folgetag nach der Personensuche weiter in Eitzum und befragten erneut die Gruppe von Kindern, die die Hilferufe gehört hatten. In der Befragung verstrickten sich die Kinder in Widersprüche, sodass letztendlich aufgeklärt werden konnte, dass es keinerlei Hilferufe oder ähnliches gegeben hat. Den Sachverhalt hatten sich die Kinder ausgedacht.

