POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.09.2023.

Verbundkontrollen der Polizei im Zusammenwirken mit der Stadt Peine, dem Landkreis Peine und der Steuerfahndung des Finanzamtes Braunschweig.

Stadt und Landkreis Peine, 06.09.2023, 16:00-21:30 Uhr.

Im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft wurden mit den Kooperationspartnern insgesamt 10 Spielhallen überprüft. Diese befanden sich in Peine, Edemissen, Vechelde und Hohenhameln. Das Augenmerk lag auf der Einhaltung angemeldeter Leistungen sowie der Überprüfung arbeitsrechtlicher Vorschriften, Spieler- und Jugendschutz sowie der Manipulation von Glücksspielgeräten.

Es konnten die folgenden Verstöße festgestellt werden: Verstöße gegen die Spielverordnung (Zulässigkeiten der Geräte abgelaufen, nur eine Aufsichtsperson trotz räumlicher Trennung) und gegen die Brandschutzverordnung (Fluchttür versperrt), Verstöße nach dem Glückspielstaatsvertrag und gegen die Preisabgabenverordnung, Verstoß gegen das Niedersächsische Spielhallengesetz (Getränkepreise zu niedrig) und Verstöße gegen die DSGVO (Kameraüberwachung ohne Hinweis).

Es gab keine nennenswerten Störungen bei den Kontrollen. Ca. 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Kooperationspartner beteiligten sich an den Kontrollen.

Fahrradkontrolle an der Grundschule Abbensen. (LICHTBILD IM ANHANG) Gemeinsam mit den Lehrkräften der Jahrgangsstufen drei und vier erfolgte am 01.09.23 in der Zeit von 8 bis 10 Uhr eine Fahrradkontrolle an der Grundschule in Abbensen. Jeweils die A- und B-Klassen der Jahrgänge hatten bereits die ganze Woche über den Fahrradparcours der Verkehrswacht genutzt und konnten heute endlich ihr Können beweisen. Mit viel Freude führten die fast 70 Kinder ihre Fahrräder den Polizeibeamten Susanne Dienst und Florian Mensing vor. Besonders erfreulich war der allgemein gute Zustand der gezeigten Fahrräder und die geringe Mängelquote, wobei ganz selten auch ein Auge von den Beamten zugedrückt wurde. Selbstverständlich hat jedes Kind, dessen Fahrrad nicht vollständig den Anforderungen entsprach, die Möglichkeit, den begehrten Aufkleber nachträglich zu erlangen. Für uns als Polizei zeigen diese Kontrollen immer wieder, mit welchem Herzblut sowohl die Lehrerschaft als auch die Kinder diese Prüfung vorbereiten und absolvieren. Kontrollen dieser Art sind immer ein wesentlicher Baustein in der Präventionsarbeit und der Verkehrssicherheitsarbeit.

Verkehrsunfall forderte eine verletzte Person.

Peine, Rosenthal, B 65, Lindenbergstraße Richtung Vöhrum, 07.09.2023, 08:30 Uhr.

Eine 85-jährige Fahrerin eines Pkw hatte offensichtlich beim Abbiegen nach links einen entgegenkommenden Lkw eines 52-jährigen Mannes übersehen und hierdurch den Unfall verursacht. Der Lkw war zum Unfallzeitpunkt mit Gasflaschen beladen. Die Fahrerin musste mit Verletzungen dem örtlichen Klinikum zugeführt werden. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.

Sachbeschädigung durch Feuer.

Edemissen, Abbensen, Sundernstraße, 06.09.2023, 03:25 Uhr.

Eine unbekannte Täterschaft hatte einen Altkleidercontainer offensichtlich vorsätzlich in Brand gesetzt und hierdurch einen Schaden von mindestens 1.000 Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Edemissen unter der Telefonnummer 05176 97648-0 entgegen.

Verkehrsunfall forderte drei verletzte Personen.

Hohenhameln, Clauen, Peiner Landstraße/B 494, 06.09.2023, 14:25 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge die B 494 aus Richtung Hildesheim kommend in Fahrtrichtung Clauen fuhren. Der vorausfahrende Pkw eines 22-jährigen Mannes musste verkehrsbedingt bremsen. Dies hat ein dahinter befindlicher 22-jähriger Fahrer eines Pkw offensichtlich zu spät bemerkt und daraufhin versucht, dem Vorausfahrenden auszuweichen. Dabei geriet er auf den Grünstreifen und kam schließlich ins Schleudern. Im weiteren Verlauf fuhr jedoch der Mann auf den Vorausfahrenden auf. Der Pkw des Vorausfahrenden wurde auf das Feld geschleudert und überschlug sich mehrfach. Beide Fahrer und ein weiterer Insasse erlitten Verletzungen. Insgesamt wurden drei Rettungswagen und die freiwillige Feuerwehr Clauen alarmiert. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 22.000 Euro.

