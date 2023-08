POL-PPRP: Mann mit Messer bedroht

Ludwigshafen (ots) - In der Kärtner Straße versuchten bislang Unbekannte am 31.07.2023, gegen 22 Uhr, einen Geldautomaten aufzubrechen und beschädigten diesen hierdurch sichtbar. Bargeld konnte nicht erbeutet werden. Am Automaten entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise auf eine versuchte Sprengung ergaben sich nicht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 ...

