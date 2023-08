Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Stuhl auf Auto geworfen

Ludwigshafen (ots)

Weil ein Stuhl im Außenbereich ihres Cafés in der Pranckhstraße fehlte, sichtete die Besitzerin die Aufzeichnungen ihrer Überwachsungskamera. Dabei musste sie feststellen, wie eine unbekannte Person am 30.07.2023, gegen 4:45 Uhr, einen Stuhl schnappte und auf ein am Fahrbahnrand parkendes Auto warf. Danach ergriff die unbekannte Person ohne den Stuhl die Flucht. Da das Möbelstück nicht auffindbar war, muss davon ausgegangen werden, dass eine weitere unbekannte Person diese zu einem späteren Zeitpunkt stahl. Wem das Auto gehört und ob ein Schaden entstand, ist bislang unbekannt. Wir bitten Sie daher, wenn Sie zur fraglichen Zeit in der Pranckhstraße geparkt haben, sich zu melden. Auch, wenn Sie sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Stuhls haben, bitten wir Sie, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell