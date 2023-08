Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrecher erbeuten Bargeld

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend (30.07.2023), zwischen 22 Uhr und 23 Uhr, gelang es einem bislang Unbekannten in einen Friseursalon in der Berliner Straße einzubrechen. Im Innern des Ladens ging er die Kasse an und konnte Bargeld stehlen. Außerdem entwendete er vor seiner Flucht ein Handy. Insgesamt dürfte sich der entstandene Sachschaden auf etwa 500 Euro belaufen.

Sie haben zur fraglichen Zeit in der Berliner Straße oder deren direkten Umgebung etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Auch in eine Gaststätte in der Hauptstraße wurde zwischen Sonntagabend (30.07.2023, 21:30 Uhr) und Montagmorgen (31.07.2023, 01:30 Uhr) eingebrochen. Hierbei konnten die unbekannten Täter neben Bargeld auch Kameras und ein Tablet entwenden. Insgesamt wird der Schaden auf knapp 1.000 Euro geschätzt.

Sollten Sie in diesem Fall etwas beobachtet haben, nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 sachdienliche Hinweise unter Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell