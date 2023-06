POL-PDTR: Mehrere Ruhestörungen sowie zwei Ingewahrsamnahmen - Das Wochenende der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hermeskeil (ots) - Am Samstag, dem 17.06.2023, kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Flächenbrand von ca. 500 m² Waldfläche in der Nähe des "Erzkapellchens", Gemarkung Hermeskeil, an der B 327 gelegen. Das Feuer konnte durch die agierenden Feuerwehren Hermeskeil, Reinsfeld und Thalfang (VG Thalfang am Erbeskopf) rasch unter Kontrolle gebracht und nur so ein ausgiebiger ...

