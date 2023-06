Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Flächenbrand eines Waldstückes in der Gemarkung Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am Samstag, dem 17.06.2023, kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Flächenbrand von ca. 500 m² Waldfläche in der Nähe des "Erzkapellchens", Gemarkung Hermeskeil, an der B 327 gelegen. Das Feuer konnte durch die agierenden Feuerwehren Hermeskeil, Reinsfeld und Thalfang (VG Thalfang am Erbeskopf) rasch unter Kontrolle gebracht und nur so ein ausgiebiger Waldbrand verhindert werden. Die Löscharbeiten dauerten bis in die späten Abendstunden an. Aufgrund der objektiven Gesamtumstände wird von einem Auslösen des Brandes durch Fremdeinwirkung ausgegangen. Sachdienliche Hinweise erbittet sich die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der 06503 91510. Die Polizei Hermeskeil weist hiermit ausdrücklich auf die Gefahr von offenem Feuer oder sonstigen brennenden Gegenständen bei herrschenden Trockenperioden hin.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell