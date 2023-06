Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Fell (ots)

Am Sonntag, 10.06.2023 gegen 14:40 Uhr ereignete sich in der Ruwerer Straße in Fell ein Verkehrsunfall, bei dem ein PKW, Opel beschädigt wurde. Der 53-jährige fuhr mit seinem Opel die Ruwerer Straße und wollte in die Straße "Häkelsberg" einbiegen. Hierbei kam ihm ein anderer PKW entgegen, welcher in die Ruwerer Straße abbiegen wollte. Dieser PKW schnitt nach Angaben des Opelfahrers derart die Kurve, dass es ohne ein Ausweichmanöver zu einem Frontalzusammenstoß gekommen wäre. Durch das Ausweichmanöver fuhr der Opelfahrer jedoch gegen einen im Rabatt befindlichen Stein, wodurch der Opel nicht mehr fahrbereit war. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000 EUR. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502 91570 in Verbindung zu setzen.

