Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Komplettentwendung von hochwertigem PKW in Morscheid

Morscheid (ots)

In der Nacht vom 17.06.2023, 22:00 Uhr auf den 18.06.2023, 05:20 Uhr wurde Im Kirtel in Morscheid ein PKW, BMW 530d entwendet. Der PKW war verschlossen auf dem Privatanwesen des Geschädigten abgestellt. Die unbekannten Täter entwendeten den PKW ohne die Originalschlüssel. Der Schaden wird auf etwa 30.000 EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502/91570 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell