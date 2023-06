Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Körperverletzung nach Grillabend

Birkenfeld (ots)

Am Samstagabend, den 16.06.2023 begaben sich nach einer privaten Grillfeier drei Männer in die Wohnung eines Beteiligten in der Achtstraße in Birkenfeld. Dort saß man noch ca. für eine Stunde zusammen, als plötzlich einer der Männer aufstand und dem Geschädigten ohne Ankündigung mit der Faust ins Gesicht schlug, wodurch dieser eine starke Schwellung sowie blutende Wunde erlitt. Der Geschädigte begab sich eigenständig in die Notaufnahme des hiesigen Krankenhauses und kontaktierte von dort die Polizei zur Sachverhaltsaufnahme. Dem Geschädigten selbst war die Person des Angreifers nicht bekannt, da er diesen am Abend erst im Garten seines Bekannten und Wohnungsinhabers kennenlernte. Weitere Ermittlungen zur Person des Tatverdächtigen müssen noch durchgeführt werden. Sollte es hierfür weitere Zeugen geben, so setzen diese sich bitte mit der Polizei Birkenfeld unter der 06782-9910 in Verbindung.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell