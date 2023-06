POL-PDTR: Diebstahl zweier Tretroller

Konz OT Oberemmel (ots) - Am Samstag, den 17.06.2023, ereignete sich in der Straße "Im Steinborn" in Konz OT Oberemmel, gegen 15:40 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der derzeit unbekannte Unfallverursacher soll die oben genannte Straße mit seinem weißen PKW in Fahrtrichtung Konz- Kommlingen befahren haben. In Höhe der Hausnummer 13 sei er mit seinem PKW, vermutlich aufgrund überhöhter ...

