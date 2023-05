Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressbericht vom Wochenende

Lahnstein (ots)

Trunkenheitsfahrt/ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Freitag, den 05.05.2023, gegen 23.15 Uhr, stürzte der Fahrer eines E-Scooters auf dem Gehweg in der Markstraße in Lahnstein. Dabei verletzte er sich leicht. Die eingesetzten Beamten stellten dann eine deutliche Alkoholisierung beim Verletzten fest. Weiterhin wurde festgestellt, dass keine erforderliche Haftpflichtversicherung für den E-Scooter besteht. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Bei einem weiteren PKW-Fahrer wurden im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Freitagabend gegen 22.30 Uhr in Lahnstein, B 260 Höhe Ruppertsklamm, deutliche Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Sachbeschädigungen an PKW

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag, 05.06.052023, wurde in der Mittelstraße in Lahnstein an einem PKW der Heckscheibenwischer von einer unbekannten Person mutwillig abgebrochen: Der PKW befand sich in einer Hofeinfahrt.

Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es am Freitag im Zeitraum von 12.00-12.30 Uhr auf dem Parkplatz des Getränkemarktes Korn in Lahnstein in der Koblenzer Straße. Dort wurde ein PKW mittels eines spitzen Gegenstandes auf der Beifahrerseite zerkratzt.

Am Sonntagmorgen gegen 07.00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Lahnstein nochmals ein beschädigter PKW gemeldet. In Lahnstein in der Südallee, Nähe Sebastianusstraße wurde im Zeitraum von 22.00 bis morgens gegen 06.45 Uhr ein PKW ebenfalls mittels spitzem Gegenstand zerkratzt. Täterhinweise liegen keine vor.

Ausgesetzte Hunde

Am Samstag, den 06.05.2023, wurden der Polizeiinspektion Lahnstein gegen 16.15 Uhr zwei ausgesetzt Hunde in Koblenz im Bereich des Truppenübungsplatzes Schmidtenhöhe gemeldet. Diese würden krank und abgemagert aussehen. Die beiden Hunde wurden dann mit dem Mitteiler in der Nähe der Tongrube angetroffen. Die Hunde befinden sich in einem schlechten Gesamtzustand. Beide sind erheblich abgemagert, das Fell ist zum Teil ausgefallen und sie sind augenscheinlich krank. Bei den Hunden handelt es sich um einen Rüden und eine Hündin, beide haben braunes Fell und ähneln einem Labrador, vermutlich ein Labrador-Mix. Die Hunde wurden dem Tierheim Koblenz übergeben. Es wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet, derzeit gibt es keine Hinweise auf den oder die Eigentümer/in.

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzen Personen

Am Sonntag, den 07.05.2023, gegen 13.15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Braubach in der Dachsenhäuser Straße, bei dem zwei Insassen eines PKW leicht verletzt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete ein PKW-Fahrer von der Villeneuve-sur-Yonne-Straße kommend die Vorfahrt der Dachsenhäuser Straße und kollidierte beim Abbiegen mit einem anderen PKW. Die beiden Insassen des bevorrechtigten PKWs wurden leicht verletzt, mussten aber nach erster Inaugenscheinnahme durch den Rettungsdienst vor Ort nicht weiter medizinisch versorgt werden. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr Braubach abgebunden.

