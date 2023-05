Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der PI Andernach für das Wochen

Andernach (ots)

Andernach

Am Morgen des 05.05. kam es gegen 01:20 Uhr zu einem Diebstahl an einem Selbstbedienungsautomaten. Dort wurden Lebensmittel entwendet. Aufgrund einer vorhandenen Videoüberwachung konnten die Beschuldigten zügig ermittelt und identifiziert werden. Eine per richterlichem Beschluss angeordnete Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden des Diebesgutes. Das Diebesgut wurde nach Rücksprache mit der Ermittlungsbehörde dem Geschädigten wieder ausgehändigt werden.

Plaidt

Am 05.05. gegen 09:30 Uhr erschien der Inhaber einer Firma auf der Dienststelle und erstattete Strafanzeige wegen Diebstahl und Hehlerei. In den letzten Wochen wurde mehrfach Zubehör aus dem firmeneigenen Lager entwendet. Dieses wurde auf einer Onlineplattform zum Verkauf angeboten. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte der Beschuldigte ermittelt werden. Nach Schilderung des Sachverhaltes wurde eine Durchsuchung nach richterlichem Beschluss durchgeführt. Das Diebesgut konnte in vollem Umfang aufgefunden und sichergestellt werden. Es wurden mehreren Strafverfahren eingeleitet.

Andernach

Im Bereich Maria Laach wurde am 06.05. zwischen 10 Uhr und 16:30 Uhr auf dem Parkplatz Waldfrieden eine stationäre Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt motorisierter Zweiräder durchgeführt. Insgesamt konnten 74 Fahrzeuge kontrolliert werden. Dabei wurde vier Fahrzeuge ohne die entsprechende Fahrerlaubnis geführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Weiterhin wies ein Fahrzeugführer drogentypische Auffallerscheinungen auf. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Fahrzeug wurde zur Erstellung eines Gutachtens sichergestellt. Darüber hinaus wurden weitere Ordnungswidrigkeiten vorgelegt werden.

Andernach

Am 06.05.23 kam es gegen 17:30 Uhr zu einer Körperverletzung in einer Wohnung. Im weiteren Verlauf sollte eine Person aus den Räumlichkeiten verwiesen werden. Sie kam der Aufforderung nicht nach und wurde zunehmend aggressiver. Sie musste letztendlich mittels einfacher körperliche Gewalt zu Boden gebracht werden und fixiert werden. Im Rahmen der Fesselung kam es zum Widerstand. Da die Identität der Person nicht zweifelsfrei feststand, wurde sie für weitere Maßnahmen zur Dienststelle verbracht.

Andernach

Durch Angestellte einer Discothek wurden am 06.05. gegen 23:30 Uhr zwei Gäste gemeldet, die die Lokalität nicht verlassen wollten. Diese wurden auf den Parkplatz begleitet. Im weiteren Verlauf weigerte sich eine Person dann, die Örtlichkeit zu verlassen und verhielt sich sehr unkooperativ. Sie sperrte sich gegen das weitere Vorgehen. Während der Durchführung weiterer Maßnahmen kam es dann zu einer Widerstandshandlung. Bei der Durchsuchung der Person wurden Betäubungsmittel aufgefunden. Die Person wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht und im Anschluss dem Gewahrsam zugeführt. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Mülheim-Kärlich

Am 07.05 kam es gegen 11:00 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung in Mülheim-Kärlich. Ein zunächst verbaler Streit führte zu einer Schlägerei zwischen zwei Personen. Im Zuge dessen, nahm ein Beschuldigter eine Glasflasche und schlug diese der Gegenpartei ins Gesicht. Im weiteren Verlauf nahm der Beschuldigte erneut eine Glasscherbe und zog diese dem Kontrahenten über die Stirn. Die Entnahme einer Blutprobe wurde richterlich angeordnet. Der Beschuldigte wurde im Anschluss zur Dienststelle verbracht. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Ein Beteiligter wurde zur weiteren Behandlung mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

