POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Simmern für das Wochenende vom 05.-07.05.2023

Simmern/Hunsrück (ots)

Simmern - Sachbeschädigungen im Stadtgebiet

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es durch bislang unbekannte Täter im Stadtgebiet Simmern zu mehreren Sachbeschädigungen. Zum einen wurde an zwei parkenden PKW in der Poststraße und in der Koblenzer Straße beide Hinterreifen zerstochen. Zum anderen wurde in der Oberstraße eine Schaufensterscheibe eines Fitness Clubs beschädigt. Die Polizei bittet in allen Fällen um sachdienliche Hinweise.

Hahn-Flughafen - Butterflymesser fliegt nicht mit

Am frühen Samstagabend wurde bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen Hahn ein Fluggast festgestellt, welcher mit einem sog. Butterflymesser ausreisen wollte. Der Betroffene gab an, dass er das Messer mit sich führe um "Brote zu schmieren". Die einfallsreiche Ausrede konnte die Beamten nicht überzeugen. Den Fluggast erwartet nun ein Strafverfahren. Nach Befragung und Sicherstellung des Messers konnte er seine Reise antreten.

