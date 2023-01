Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrunken in die Hecke gefahren

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 18.01.2023 wurde gegen 21:20 Uhr ein PKW in der Pablo-Picasso-Straße gemeldet, welcher durch unsichere Fahrweise auffiel und in einer Hecke zum Stehen gekommen sei. Der 61jährige, augenscheinlich alkoholisierte Fahrer, betätigte trotz seiner festgefahrenen Lage ununterbrochen das Gaspedal. Er nach mehrfacher Ansprache seitens der Polizeibeamten schaffte er es aus dem Auto auszusteigen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,97 Promille. Es entstand ein Sachschaden von 1700 Euro. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt und der PKW abgeschleppt.

