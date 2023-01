POL-PDNR: Schulkind an der Bushaltestelle von einem PKW erfasst

Erpel (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Dienstag einen Absperrpoller an einem Parkplatz in der Rheinallee. Der Poller war im Bodenpflaster verschraubt, die Täter entfernten die Schrauben und nahmen den Poller mit. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung ...

