Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Hausen (Wied) (ots)

Am Mittwoch kam es im Zeitraum von 12:40 Uhr bis 14:35 Uhr auf dem Parkplatz des St. Josefhauses in Hausen (Wied) zu einer Verkehrsunfallflucht. Bei der Rückkehr zu ihrem schwarzen PKW BMW stellte die Geschädigte eine Beschädigung im Bereich der Beifahrertür fest. Aufgrund des Schadensbildes könnte dieser Schaden beim Öffnen einer Tür entstanden sein. Der / die Verursacher/-in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

