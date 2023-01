Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf - Diebstahl aus Baustelle in Duingen, OT Lübbrechtsen

Hildesheim (ots)

Duingen, OT Lübbrechtsen (be) Am Samstag, 14.01.2023 gg. 06:20 Uhr kam es an einer Baustelle im Bereich der Mittelstraße in Duingen, OT Lübbrechtsen zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter entwendeten insgesamt zehn rot/weiß gestreifte Absperrgitter und 14 Fußplatten. Das Diebesgut wurde in einen mitgeführten Pkw verladen. Nach Tatausführung flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort in unbekannte Richtung.

Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten sich bei der Polizei in Alfeld zu melden.

