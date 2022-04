Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.04.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Kind von Auto angefahren - Zeugen gesucht

Zur Klärung eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend in Neckarsulm sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 17.25 Uhr befuhr ein 42-Jähriger mit seinem VW Tiguan die Felix-Wankel-Straße. Am dortigen Fußgängerüberweg prallte der Wagen gegen einen 5-Jährigen auf seinem Fahrrad. Bei dem Unfall erlitt das Kind leichte Verletzungen. Insgesamt entstand circa 2.000 Euro Sachschaden. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Jagsthausen: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Einbrecher versuchten zwischen dem 10. April und diese Woche Dienstag in ein Wohnhaus in Jagsthausen einzudringen. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Unbekannten zu dem Gebäude in der Straße "Im Mirabellengarten" und versuchten gewaltsam ein vergittertes Fenster zu öffnen. Den Tätern gelang es nicht in das Wohnhaus einzudringen, woraufhin sie flohen. Zeugen, die Angaben zu dem versuchten Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Möckmühl, Telefon 06298 92000, zu melden.

Bad Friedrichshall-Jagstfeld: Verkehrsunfall

Eine verletzte Person und rund 7.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls bei Bad Friedrichshall-Jagstfeld. Am Mittwochmorgen, gegen 6 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Mercedes-Sprinter-Fahrer die Bundesstraße 27 von Bad Wimpfen kommend in Richtung Bad Friedrichshall-Jagstfeld. Vermutlich erkannte er dabei den verkehrsbedingten Rückstau an einer Ampel zu spät. Um einen Auffahrunfall zu verhindern, wich der Mann mit seinem Transporter nach links aus und prallte im Gegenverkehr gegen einen VW Golf eines 64-Jährigen. Durch den Unfall wurde der VW-Fahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Heilbronn: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

1.000 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter oder eine Unbekannte an einem in Heilbronn geparkten Auto. Zwischen Montagabend, gegen 17 Uhr, und Dienstagvormittag, gegen 11 Uhr, begab sich die Person in die Lessingstraße und zerkratzte den dort abgestellten BMW mit einem spitzen Gegenstand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

A81 / Untergruppenbach / Weinsberg: Funkenregen auf der Autobahn

Ein Pkw sorgte in der Nacht auf Donnerstag für einen Funkenregen auf der Autobahn 81 bei Untergruppenbach. Gegen 21.30 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem VW T4 zwischen der Anschlussstellen Weinsberg/Ellhofen und Heilbronn/Untergruppenbach unterwegs. Beamte der Verkehrspolizei beobachteten wie der Wagen Funken sprühte. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass das vordere linke Rad nach Innen abgeknickt und der Reifen bereits so abgefahren war, dass der Wagen nur noch auf dem Drahtgeflecht des Reifens fuhr. Weiter stellte sich heraus, dass der Wagen ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war.

A6 / Neckarsulm: Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 6 bei Neckarsulm wurde eine Person verletzt und es entstand circa 12.000 Euro Sachschaden. In der Nacht auf Donnerstag fuhr ein 31-Jähriger mit seiner Mercedes E-Klasse an der Anschlussstelle Untereisesheim auf die Autobahn. Da er verkehrsbedingt von dem Beschleunigungsstreifen nicht auf die Fahrbahn wechseln konnte, bremste er seinen Wagen ab. Dies erkannte ein 53-Jähriger vermutlich zu spät und fuhr mit seinem Dodge Nitro auf den Mercedes auf. Durch den Unfall erlitt der 31-Jährige Verletzungen, sodass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

