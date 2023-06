Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Lösen von Radmuttern

Thalfang (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 16 Juni auf den 17 Juni wurden an einem PKW in der Straße "Träf" in Thalfang die Radmuttern gelöst. Das betroffene Fahrzeug wurde auf dem Hof vor dem Anwesen geparkt. Während einer Autofahrt bemerkten die Insassen ein klapperndes Geräusch. Bei einer Nachschau konnte festgestellt werden, dass sich ein Vorderrad vor und zurück bewegen ließ, da die Radmuttern gelockert waren. Aufgrund dessen ermittelt die Polizei wegen des versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, sowie dem Versuch einer gefährlichen Körperverletzung. Es wird darum gebeten, dass Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizeiinspektion Morbach in Verbindung zu setzen.

