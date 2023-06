Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht, parkender Pkw beschädigt.

Farschweiler (ots)

Am 16.06.2023 zwischen 07:00 Uhr und 09:00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz Im Bruch/ Kuhbach in Farschweiler ein Verkehrsunfall. Dabei wurde, vermutlich beim Vorbeifahren durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug, ein dort geparkter, schwarzer PKW, im Fronbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Hermeskeil

