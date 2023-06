Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall in Palzem

Verursacher flüchtet zu Fuß

Palzem (ots)

Am Donnerstag, den 15.06.2023 gegen 20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Palzem in der Obermoselstraße gegenüber einer dortigen Gaststätte. Ein 29-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem 1er BMW die B419 von Nittel kommend in Richtung Saarland. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kollidierte der Fahrer zunächst mit den Verkehrszeichen einer Schikane. Daraufhin verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte mehrere Meter über die komplette Fahrbahn und kollidierte mit einer Mauer und einem massiven Blumentopf vor der Gaststätte. Der Blumentopf wurde hierbei durch die Luft geschleudert und kam nur wenige Meter vor der besuchten Terrasse der Gaststätte zum Liegen. Glücklicherweise wurde hierbei niemand der anwesenden Personen verletzt. Der Fahrzeugführer flüchtete unmittelbar nach dem Unfall fußläufig von der Unfallstelle. Dank den hilfreichen Hinweisen der engagierten Verkehrsunfallzeugen konnte der flüchtige Fahrzeugführer durch die Polizei kurze Zeit später festgenommen werden.

Für die Verkehrsunfallaufnahme war die B419 für ca. 1 Stunde einspurig gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Betrag. Im Einsatz befand sich die freiwillige Feuerwehr aus Palzem, der Rettungsdienst und die Polizei Saarburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell