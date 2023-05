Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Butzbach: Sattelauflieger gestohlen

Friedberg (ots)

+++

Einen etwa 100.000 Euro teuren, weißen Sattelauflieger vom Typ Talson Mega stahlen Diebe zwischen Freitag, (26.5.), 18 Uhr und Dienstag, (30.05.), 12 Uhr in der Straße "In der Alböhn" in Butzbach. Zumindest bis zur Entwendung war an diesem das amtliche Kennzeichen "VEC-YL 98" angebracht gewesen. Die Wetterauer Kripo ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Wem waren im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge In der Alböhn aufgefallen? Wer kann Angaben dazu machen, mithilfe welchen Zugfahrzeuges der Auflieger weggeschafft wurde?

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell