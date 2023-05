POL-WE: Bad Vilbel: Geldautomat gesprengt

Friedberg (ots) - +++ Ein kurioser Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagabend (26.05.) in Bad Vilbel. Gegen 20.45 Uhr war der Fahrer einer grünen Kawasaki Ninja mit gestohlenem Kennzeichen und offenbar stark überhöhter Geschwindigkeit, aus Richtung Heilsberg kommend auf der Frankfurter Straße unterwegs in ...

mehr