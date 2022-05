Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall am 26. Mai 2022 - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Bei einem Motorradunfall am vergangenen Donnerstag (26.5.), um etwa 22.35 Uhr auf der Sachsenstraße in Bünde sind ein 19-Jähriger schwer- und ein weiterer 19-Jähriger leicht verletzt worden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Das Verkehrskommissariat ist in diesem Zusammenhang auf der Suche nach zwei Frauen, die sich während der Unfallaufnahme auch an der Unfallstelle aufgehalten haben und gegebenenfalls Angaben zum Unfall machen können. Diese beiden Personen oder auch weitere Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell