POL-WE: Nach Gaststättenbesuch ausgeraubt + Gullideckel landet in Schaufensterscheibe + Einbrecher stehlen Tresor

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 30.05.2023

Butzbach: Nach Gaststättenbesuch ausgeraubt

Am frühen Montagmorgen (29.05.) ist in der Butzbacher Schloßstraße ein 24-Jähriger von zwei Kriminellen überfallen und leicht verletzt worden. Dabei entwendeten die beiden Straftäter offenbar Geldbörse sowie Mobiltelefon des Geschädigten.

Eigenen Angaben zufolge war es in einer Lokalität in der Griedeler Straße zuvor zu verbalen Streitigkeiten mit zwei anderen Gästen gekommen, die sich gegen 5.30 Uhr nach draußen und weiter in die Schloßstraße verlagerten. In Höhe der Hausnummer 4 sollen die beiden Männer den Geschädigten schließlich niedergeschlagen und bestohlen haben. Erst als eine Passantin schrie, sollen die beiden Räuber von dem 24-Jährigen abgelassen haben und in Richtung Kirche weggerannt sein. Einer der Unbekannten wird beschrieben als etwa 35 Jahre alt, 180cm groß und kräftig, dunkle, etwa 10cm lange Haare und dunkler Vollbart. Der andere soll 190cm groß und ebenfalls etwa 35 Jahre alt sein. Er hatte eine stoppelige Glatze und trug keinen Bart.

Möglicherweise hatten auch weitere Anwohner das Geschehen beobachtet bzw. waren den beiden flüchtigen Kriminellen begegnet. Diese Personen kommen als wichtige Zeugen in Betracht und werden daher gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Butzbach: Gullideckel landet in Schaufensterscheibe

In der Nacht zu Dienstag zertrümmerten Einbrecher gegen 3.40 Uhr mit einem Gullideckel die Schaufensterscheibe eines Handyladens in der Weiseler Straße ein. Im Verkaufsraum durchsuchten die Kriminellen mehrere Schränke und flüchteten anschließend zu Fuß in die Amtsgasse. Dort stiegen sie in einen weißen PKW und fuhren in Richtung Große Wendelstraße davon. Was genau gestohlen wurde ist bislang nicht bekannt.

Einer der beiden Straftäter soll etwa 30 Jahre alt und ungefähr 175 groß sein. Er war zur Tatzeit schwarz bekleidet. Der andere war den Angaben zufolge ebenfalls in etwa gleich groß und alt. Er trug einen weißen Kapuzenpullover und schwarze Hose sowie einen Rucksack.

Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet in diesem Zusammengang mögliche Zeugen, die die Tat oder die folgende Flucht hatten beobachten können, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Ranstadt: Einbrecher stehlen Tresor

Kriminelle sind in der Nacht auf Samstag in das Ranstädter Seniorenzentrum eingebrochen. Aus den Räumlichkeiten in der Straße "An der Gärtnerei" entwendeten sie einen weißen Tresor. Anwohner hatten wenige Minuten nach 2 Uhr beobachtet, wie vier dunkel gekleidete Personen eine Glasscheibe zertrümmerten und in einen Verwaltungsraum einstiegen. Mit vereinten Kräften hievten die Unbekannten wenige Minuten später den etwa 120x80cm großen Safe in einen auf der Wiese neben dem Gebäude stehenden, dunklen Kombi. Das Auto, an welchem das Kennzeichen "MÜR-OI 400" angebracht gewesen war, fuhr mit ausgeschaltetem Licht und mit lediglich beigezogener Heckklappe in Richtung Bahndamm und weiter in Richtung Volksbank.

Die Wetterauer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010. Wo ist das genannte Fahrzeug in der Nacht auf Samstag (27.05.) aufgefallen? Wer kann Angaben zu dessen Insassen machen?

