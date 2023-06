Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Person

55767 Sonnenberg (ots)

Am Morgen des 17.06.2023 ereignete sich um 10:15 Uhr in Sonnenberg-Winnenberg ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 66-jähriger schwerverletzt wurde. Nach aktuellem Kenntnisstand verlies der Fahrer seinen Pkw an einer leicht abschüssigen Grundstückseinfahrt ohne das Fahrzeug ausreichend gegen Wegrollen zu sichern. Aus bisher unbekanntem Grund begab sich der Fahrer vor sein Fahrzeug, welches sich im Anschluss in Bewegung setzte. In der Folge wurde Mann von seinem Pkw überrollt und mehrere Meter mitgeschleift. In einer gegenüberliegenden Grünfläche kam der Pkw schließlich zum Stehen. Ob der Fahrer noch versuchte seinen Pkw zu stoppen ist unklar. Die Freiwilligen Feuerwehren Sonnenberg-Winnenberg & Oberbrombach befreiten den Fahrer mit hydraulischem Gerät. Der Rettungsdienst verbrachte den schwerverletzten Fahrer ins Krankenhaus. Er erlitt nach aktuellem Kenntnisstand ein Schädelhirn-und Thorax-Trauma. Über den aktuellen Gesundheitszustand liegen keine Informationen vor.

