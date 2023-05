Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Mann vom Güterzug erfasst

Oberhausen (ots)

In den frühen Abendstunden des 08. Mai kam es im Stadtgebiet Nord am Bahnübergang Emmericher Straße zu einem Zugunglück. Bei dem Versuch die geschlossenen Bahngleise zu überqueren, wurde eine männliche Person von einem Güterzug erfasst, ins Gleisbett geschleudert und dabei schwer verletzt. Der Rettungswagen der neuen Rettungswache Holten traf als erstes Fahrzeug am Bahnübergang ein. Die Besatzung zog den schwer verletzten Mann aus dem Gefahrenbereich und leitete sofort rettungsdienstliche Erstmaßnahmen ein. Weitere Einheiten der Feuerwehr, der Polizei, der Notfallmanager der Deutschen Bahn sowie der Bundespolizei wurden alarmiert. Die Gleisanlagen wurden durch die Deutsche Bahn gesperrt, sodass die Rettungseinheiten ungehindert arbeiten konnten. Durch die Leitstelle der Feuerwehr wurde der Rettungshubschrauber ebenfalls zur Einsatzstelle beordert. Nach der Versorgung durch den Rettungsdienst und den Notarzt wurde die Person in die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik in Duisburg geflogen. Der Lokführer und eine weitere Person, die den Unfall beobachtet hatten, wurden seelsorgerisch betreut. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der Einsatz dauerte 90 Minuten. Die Kriminalpolizei nahm die Unfallursachenermittlung auf.

