Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (416/2022) Einbruch in Bäckerei in Groß Ellershausen - Geld gestohlen

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Groß Ellershausen, Dransfelder Straße Nacht zu Freitag, 7. Oktober 2022

GÖTTINGEN (jk) - Bargeld in bislang unbekannter Höhe haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag (07.10.22) in Groß Ellershausen aus einer Bäckerei-Filiale an der Dransfelder Straße gestohlen. Zuvor waren die Täter über ein zur Straßenseite gelegenes Fenster gewaltsam in das Geschäft eingestiegen. Die genaue Schadenshöhe ist noch offen. Hinweise bitte an die Polizei Göttingen, Telefon 0551/491-2115. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell