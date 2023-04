Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: 13 Personen unerlaubt eingereist

Frankfurt (Oder) (ots)

Am Mittwochvormittag deckten Einsatzkräfte der Bundepolizei die unerlaubte Einreise von mehreren Personen an der Frankfurter Stadtbrücke auf. Gegen 10 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte eine Gruppe von 13 Personen, die zuvor über die Stadtbrücke eingereist waren. Bei den Jungen und Männern im Alter zwischen 15 und 34 Jahren handelte es sich um Staatsangehörige aus Afghanistan, Syrien und dem Irak, die keine für die Einreise oder den Aufenthalt in Deutschland legitimierenden Dokumente vorlegen konnten. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Gruppe über die Russische Föderation, Weißrussland und Polen nach Deutschland einreiste.

Die Bundespolizei nahm die Personen in Gewahrsam und leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ein. Da alle Personen ein Schutzersuchen äußerten, leiteten die Beamtinnen und Beamten die jungen Männer zur Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Brandenburg weiter. Drei Jugendliche übergaben Einsatzkräfte an den Kindernotdienst.

