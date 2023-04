BPOLD-B: Unerlaubte Einreise von 14 Personen an Frankfurter Stadtbrücke

Berlin - Mitte (ots) - Nachdem ein Mann am Samstagabend mehrere Frauen attackierte und sexuell belästigte, sucht die Bundespolizei nun nach Zeugen. Gegen 20:30 Uhr sprach der Mann im Berliner Hauptbahnhof eine 19-jährige Reisende an. Unvermittelt griff er ihr an den Hals, würgte sie und versuchte, sie zu küssen. Sie klagte über Schmerzen, lehnte jedoch eine ärztliche Versorgung ab. Der Mann flüchtete zunächst, ...

mehr