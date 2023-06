Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Kellerraum in Trier-Pfalzel

Trier-Pfalzel (ots)

In der Nacht vom 15.06.2023, 22:00 Uhr auf den 16.06.2023, 08:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über eine offenstehende Hauseingangstür Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in Trier-Pfalzel in der Pfalzeler Straße. In dem Anwesen wurden schließlich drei Kellerräume aufgebrochen und diverse Gegenstände im Wert von etwa 500 EUR entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.000 EUR. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502/91570 in Verbindung zu setzen.

