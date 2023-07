Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sprengung eines Geldausgabeautomaten - Nachtragsmeldung

Berg (Pfalz) (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 31.07.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5569933

Nach der Sprengung eines Geldausgabeautomaten am 31.07.2023 in der Reisigstraße in Berg hat die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten nach der Sprengung mindestens zwei Personen in einem hellen Auto, evtl. grauer Audi, in Richtung der französischen Grenze. Durch die Explosion wurde der Geldautomat und das Gebäude beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Wie viel Bargeld entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Ludwigshafen.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Bitte beachten Sie den Appell Ihrer Polizei und begeben Sie sich nicht in Gefahr:

-Betreten Sie einen Tatort nach einer Geldautomatensprengung nicht, wenn dieser noch nicht untersucht wurde. Es könnten Folgeexplosionen stattfinden oder das Gebäude könnte beschädigt worden sein.

-Versuchen Sie nicht die Täter selbst zu stellen. Diese fahren auf ihrer Flucht mit hoher Geschwindigkeit und rücksichtlos.

-Wenn Sie eine Tat beobachten, wählen Sie den Notruf 110 und schildern Ihre Beobachtungen aus sicherer Entfernung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell