Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sprengung eines Geldausgabeautomaten - Korrekturmeldung

Berg (Pfalz) (ots)

KORREKTUR: Die weiteren Ermittlungen werden nicht vom Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, sondern von der Kriminalpolizei Ludwigshafen, durchgeführt.

Geänderte Meldung:

In der Nacht auf Montag gegen 02:00 Uhr sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten der Sparkassen-Filiale in der Reisigstraße in Berg (Pfalz). Die Täter flüchteten in einem grauen PKW, eventuell eine Audi-Limousine. Die Fluchtrichtung ist nicht bekannt.

Wem ist in der Nacht eine graue Limousine in Tatortnähe aufgefallen? Wer hat vor beziehungsweise nach der Tat ungewöhnliche Beobachtungen in Berg (Pfalz) oder Umgebung gemacht?

Die Taten wurden in der Vergangenheit hauptsächlich von gut organisierten und professionell agierenden Gruppen aus dem Ausland begangen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidium Rheinpfalz unter der Rufnummer 0621 963-2773, jede Polizeidienststelle oder digital die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz entgegen: https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

