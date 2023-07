Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Gasausströmung in Stuttgart-Mitte /Mehrere Gebäude geräumt /Feuerwehr über 16 Stunden im Einsatz

Stuttgart (ots)

Die Netze BW informierte die Integrierte Leitstelle am Samstag gegen 12:50 Uhr per Notruf über ausströmendes Gas in der Urbanstraße im Kernerviertel. Die Leitstelle alarmierte den zuständigen Löschzug gemeinsam mit dem Rettungsdienst an die Einsatzstelle. Im Verlauf des Samstags wurde durch die Netze BW die Straße an verschiedenen Stellen geöffnet, um schadhafte Stellen an der Gasleitung zu lokalisieren. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und unterstütze mit dem Gerätewagen Atemschutz-Messtechnik. Aufgrund der Lage war es erforderlich, mehrere Häuser zu räumen und die Bewohner vorübergehend anderweitig unterzubringen. Dabei war für ältere oder pflegebedürftige Menschen auch die Unterstützung des Rettungsdienstes erforderlich. Für alle, die nicht privat bei Freunden oder Verwandten unterkommen konnten, stellte die Landeshauptstadt Hotelzimmer zur Verfügung. Um an alle erforderlichen Stellen der Straße zu kommen, mussten mehrere Pkw abgeschleppt werden. Bis 04:45 Uhr am Sonntagmorgen waren Absicherungsmaßnahmen der Feuerwehr erforderlich. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Netze BW übergeben. Alle Personen konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug, Kleineinsatzfahrzeug

Feuerwache 2: Wechselladerfahrzeug, Abrollbehälter-Lüftung, Löschfahrzeug, Inspektionsdienst

Feuerwache 3: Direktionsdienst

Feuerwache 4: Gerätewagen Atemschutz/Messtechnik, Löschfahrzeug

Flughafenfeuerwehr: Wechselladerfahrzeug

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Münster und Hofen: Wachbesetzung Feuerwache 1 und vor Ort

Rettungsdienst

Kreisbereitschaftsleiter, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Rettungswagen

