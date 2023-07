POL-PPRP: Streit eskaliert

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) - Am Samstag, 29.07.2023 gegen 02:45 Uhr, gerieten ein 39-Jähriger und seine Ex-Partnerin in der Maudacher Straße in lautstarken Streit. Auch nach Eintreffen der Polizeikräfte zeigte sich der augenscheinlich alkoholisierte 39-Jährige weiterhin aggressiv und ließ sich nicht beruhigen. Da der Mann und seine Ex-Partnerin noch gemeinsam in einer Wohnung wohnen, konnte eine weitere ...

