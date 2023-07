Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Freitag, 28.07.2023 gegen 15:30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus dem südlichen Rhein-Pfalz-Kreis mit einem Fiat-Transporter die Heinigstraße in Fahrtrichtung Saarlandstraße. Da dieser während der Fahrt mit seinem Handy beschäftigt war, übersah er die rote Ampel an der Kreuzung zur Bahnhofstraße. Dort waren bereits mehrere Fahrzeuge zum Stehen gekommen, denen der 21-Jährige letztlich auffuhr. Ein 54-jähriger und einen 56-jährige, die beide an der roten Ampel warteten, wurden in der Folge leichtverletzt und durch den Rettungsdienst medizinisch erstversorgt. Der Unfallverursacher erlitt keine Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Die Nutzung des Handys stellt im Straßenverkehr eine große Gefahr dar - für Sie selbst aber auch für andere. Stellen Sie ihr Handy deshalb vor Fahrtantritt in den Flugmodus, um Ablenkungen zu vermeiden! Denn eine Sekunde der Unaufmerksamkeit kann für immer alles verändern.

