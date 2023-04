Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilungen der Autobahnpolizei

Wiesbaden (ots)

1. Große Menge Bargeld bei Raser sichergestellt, Niedernhausen, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 26.04.2023, 02:25 Uhr

(wie) Die Autobahnpolizei stellte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine große Menge Bargeld bei einem Raser auf der A3 bei Niederhausen sicher. Eine Zivilstreife hatte auf der Autobahn einen Audi RS3 bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung gefilmt und zur Kontrolle am Parkplatz Theißtal angehalten. Der 25-jährige Fahrer war bei erlaubten 100 km/h mit 182 km/h gemessen worden. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs und der zwei Mitfahrer fanden die Beamten 150.000 EUR unter einer Fußmatte. Da die Männer keine nachvollziehbaren Angaben zu der Menge an Bargeld machen konnten, wurde dieses nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachtes der Geldwäsche sichergestellt. Da der marokkanische Fahrer zudem keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er für die Geschwindigkeitsüberschreitung eine Sicherheitsleistung von 1.400 EUR hinterlegen. Die Kriminalpolizei ermittelt, die Männer durften ihre Fahrt anschließend fortsetzen.

2. Betrunken, berauscht und mit verbotenen Gegenständen unterwegs, Autobahn 66, Wiesbadener Kreuz / Amöneburger Kreisel, Dienstag, 25.04.2023, 23:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend machte ein Autofahrer auf der A 66 mit einer auffälligen Fahrweise auf sich aufmerksam. Dies führte letztlich zu einem umfangreichen Ermittlungsverfahren und mehreren Sicherstellungen zu seinem Nachteil. Gegen 23:00 Uhr fiel einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer beim Befahren der A 66 von Frankfurt nach Wiesbaden kurz vor dem Wiesbadener Kreuz ein dunkler BMW X2 auf, dessen Fahrer mehrfach und ohne ersichtlichen Grund die Fahrspuren wechselte. Der Mitteiler setzte sich kurzerhand hinter das Fahrzeug und informierte die Autobahnpolizei. Einer Streife gelang es schließlich den BMW samt Fahrer im Bereich des "Amöneburger Kreisel" zu kontrollieren. Schon beim Öffnen des Fahrzeugs stieß den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Durchgeführte Tests beim 46-jährigen serbischen Fahrzeugführer zeigten schnell, dass er mit mindestens 1,6 Promille zu viel getrunken und auch zuvor Marihuana konsumiert hatte. Als die Polizisten dann das Fahrzeug genauer in Augenschein nahmen, fanden sie diverses Werkzeug, eine Sturmmaske, ein Pfefferspray, Handschuhe sowie Patronen einer Schreckschusswaffe. Darüber hinaus entdeckten die Beamten Betäubungsmittel in der Tasche des Mannes. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erhoben die Beamten eine Sicherheitsleistung und fuhren ihn für eine Blutentnahme zur Dienststelle. Diese durfte er im Anschluss wieder verlassen.

