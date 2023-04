Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: In Rohbau eingedrungen - Festnahme +++ Einbrecher zugange +++ Brennende Papiermülltonne +++ Katalysator abmontiert und gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. In Rohbau eingedrungen - Festnahme,

Wiesbaden, Hermann-Löns-Straße, 26.04.2023, 00.20 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch gelang es der Wiesbadener Polizei mit Hilfe eines aufmerksamen Anwohners drei mutmaßliche Baustellendiebe noch an Ort und Stelle festzunehmen. Der Zeuge wurde gegen 00.20 Uhr auf drei verdächtige Personen in einem Rohbau in der Hermann-Löns-Straße aufmerksam und verständigte daraufhin die Polizei. Als die Polizeikräfte nur kurze Zeit später eintrafen, war das Trio noch im Gebäude und konnte im weiteren Verlauf festgenommen werden. Die Festgenommenen im Alter von 22, 22 und 36 Jahren wurden zwecks weiterer Maßnahmen zur Dienststelle gebracht und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zwei von ihnen müssen sich darüber hinaus noch wegen aufgefundener Betäubungsmittel verantworten.

2. Wohnhaus von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden-Naurod, Stormstraße, 25.04.2023, 15.30 Uhr bis 16.50 Uhr,

(pl)In der Stormstraße in Naurod wurde am Dienstagnachmittag ein Wohnhaus von Einbrechern heimgesucht. Die Täter versuchten zwischen 15.30 Uhr und 16.50 Uhr in die beiden Wohnungen des Hauses einzubrechen und machten sich an einer Terrassentür und an einem Fenster zu schaffen. Während es den Tätern gelang, die Tür aufzuhebeln und aus der betroffenen Wohnung Bargeld und Schmuck zu entwenden, brachen sie den zweiten Einbruchsversuch ab. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Diverse Fahrzeuge aus Lagerhalle gestohlen, Mainz-Amöneburg, Unterer Zwerchweg, 13.04.2023 bis 25.04.2023, 21.45 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in eine Lagerhalle in Amöneburg hatten es unbekannte Täter in den vergangenen zwei Wochen auf die darin befindlichen Fahrzeuge abgesehen. Die Täter öffneten gewaltsam die Hallentür und entwendeten alte Motorräder, einen alten VW-Bus sowie einen Traktor im Gesamtwert von rund 45.000 Euro. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

4. Brennende Papiermülltonne,

Wiesbaden, Untere Matthias-Claudius-Straße, 25.04.2023, 20.30 Uhr,

(pl)In der "Untere Matthias-Claudius-Straße brannte am Dienstagabend eine Papiermülltonne. Die brennende Tonne wurde gegen 20.30 Uhr festgestellt und von der Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Katalysator abmontiert und gestohlen, Wiesbaden, Moltkering, 25.04.2023, 06.30 Uhr bis 17.45 Uhr,

(pl)Am Dienstag waren im Moltkering zwischen 06.30 Uhr und 17.45 Uhr Katalysatorendiebe zugange. Die Täter montierten den Katalysator eines geparkten Opel Astra ab und ergriffen anschließend damit unerkannt die Flucht. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell