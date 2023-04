Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Taxifahrer von zwei Frauen beraubt +++ Zwei Raubdelikte innerhalb einer halben Stunde +++ Schüsse aus Schreckschusspistole verursachen Polizeieinsatz +++ Zwei Restaurants von Einbrechern heimgesucht

Wiesbaden (ots)

1. Taxifahrer von zwei Frauen beraubt,

Wiesbaden, Alwinenstraße, 23.04.2023, 22.05 Uhr,

(pl)Ein Taxifahrer ist am Sonntagabend in der Alwinenstraße von zwei weiblichen Fahrgästen beraubt worden. Derzeitigen Ermittlungen zufolge sollen die beiden Frauen gegen 22.00 Uhr am Kranzplatz in das Taxi des Geschädigten eingestiegen sein. Der Taxifahrer wurde dann im Fahrtverlauf von den Insassinnen aufgefordert, von der Bierstadter Straße in die Alwinenstraße einzubiegen. Als das Taxi dort aufgrund einer Baustelle anhalten musste, sei der Fahrer von einer der Frauen plötzlich mit einer Schusswaffe bedroht und zur Herausgabe seines Bargeldes aufgefordert worden. Der Geschädigte habe den Räuberinnen sodann seine Geldbörse überreicht, woraufhin diese mit der Beute in Richtung Bertha-von-Suttner-Straße davongerannt seien. Lediglich eine der beiden Frauen habe mit dem Taxifahrer gesprochen und dies in einem aktzentfreien Deutsch. Eine Beschreibung der beiden Täterinnen liegt nicht vor. Die polizeiliche Fahndung nach den Frauen verlief ohne Erfolg. Hinweise zur Tat, den beiden Täterinnen oder zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Zwei Raubdelikte innerhalb einer halben Stunde, Wiesbaden, Bonifatiusplatz und Geschwister-Scholl-Straße, 23.04.2023, 16.00 Uhr und 16.30 Uhr,

(pl)In Wiesbaden ereigneten sich am Sonntagnachmittag innerhalb einer halben Stunde sogleich zwei Raubdelikte. Am Bonifatiusplatz wurden einem 14-jährigen Jugendlichen gegen 16.00 Uhr dessen Bargeld und kabellose Kopfhörer geraubt. Nach Angaben des Geschädigten sei er von fünf männlichen Jugendlichen angesprochen und im weiteren Verlauf aufgefordert worden, seine Wertsachen herauszurücken. Nachdem der 14-Jährige der Gruppe daraufhin das mitgeführte Kleingeld sowie seine Kopfhörer übergeben habe, seien die Täter mit der Beute zu Fuß in Richtung Haltestelle Kirchgasse davongegangen. Bei der Tätergruppe soll es sich um fünf 16-19 Jahre alte Jugendliche gehandelt haben. Der Haupttäter wurde als 1,75 Meter groß, mit einem leichten Oberlippenbart sowie einer normalen Statur beschrieben. Er soll eine Baseballmütze getragen und akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Etwa 30 Minuten später, gegen 16.30 Uhr, kam es dann in der Geschwister-Scholl-Straße zu einem weiteren Raub zum Nachteil eines 14-jährigen Jugendlichen. In diesem Fall sollen der Geschädigte und seine beiden Begleiter von einer dreiköpfigen Jugendgruppe zunächst angerempelt worden sein, woraufhin sich eine Auseinandersetzung entwickelt habe. Im weiteren Verlauf sei dem 14-Jährigen dann von dem Trio das Handy aus der Hosentasche geraubt worden. Die drei männlichen Täter sollen 15-16 Jahre alt gewesen sein. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen der beiden Vorfälle sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Schüsse aus Schreckschusspistole verursachen Polizeieinsatz, Mainz-Kostheim, Maaraustraße, Hauptstraße, 23.04.2023, 22.15 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend sorgten Schüsse aus einer Schreckschusspistole im Bereich der Maaraustraße/Hauptstraße in Mainz-Kostheim für einen größeren Polizeieinsatz. Der Polizei wurde gegen 22.15 Uhr gemeldet, dass im Bereich des dortigen Weinprobierstandes mehrere Schüsse abgefeuert worden seien und sich anschließend mehrere Personen von dort entfernt hätten. Aufgrund des Sachverhaltes wurden unmittelbar zahlreiche Polizeistreifen entsandt und konnten am Weinstand einen Jugendlichen antreffen. Weitere Personen waren nicht mehr vor Ort. Auch im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten keine Verdächtigen angetroffen werden. Am Tatort wurden mehrere Patronenhülsen einer Schreckschusspistole aufgefunden und sichergestellt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie hinweisgebende Personen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Zwei Restaurants von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Webergasse und Dotzheimer Straße, Nacht zum 22.04.2023,

(pl)In der Nacht zum Samstag wurden in Wiesbaden zwei Restaurants von Einbrechern heimgesucht. Die Täter schlugen in der Webergasse und in der Dotzheimer Straße zu und entwendeten jeweils das aufgefundene Bargeld. In beiden Fällen hatten sich die Einbrecher durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Infostand der Polizei zum Start der Motorradsaison, Wiesbaden-Biebrich, Hagenauer Straße, 22.04.2023, 08.30 Uhr bis 16.30 Uhr

(pl)Am Samstag wurde durch die Polizei im Rahmen des Saisonstarts einer Firma für Motorradzubehör ein Informationsstand eingerichtet. Zwischen 08.30 Uhr und 16.30 Uhr war die AG Bike gemeinsam mit Fachleuten der Verkehrsprävention vor der Filiale der Firma in der Hagenauer Straße für interessierte Bikerinnen und Biker ansprechbar. Der Besucherandrang war, vor allem über die Mittagszeit, bei bestem Wetter sehr groß. Es wurden viele Bürgergespräche geführt, Informationen ausgetauscht und vor allem Fragen rund um das Thema "Motorrad und Verkehr" beantwortet. Zudem wurden Informationsmaterialien verteilt. Auch der Hinweis zu den angebotenen Biker-Safety-Touren traf auf reges Interesse. Das Polizeipräsidium Westhessen informiert über die verschiedenen Aktionen in Zusammenhang mit der Motorradsaison 2023 über die sozialen Medien (Facebook, Instagram) sowie auf der Homepage der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de.

6. Kontrollen "Sicheres Wiesbaden",

Wiesbaden, Stadtgebiet, 22.04.2023, 19.00 Uhr bis 23.04.2023, 04.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag führte die Wiesbadener Polizei wieder gemeinsam mit Kräften der Stadtpolizei sowie der Hessischen Bereitschaftspolizei Kontrollen im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Wiesbaden" durch. Die Einsatzkräfte waren zwischen 19.00 Uhr und 04.00 Uhr in der Wiesbadener Innenstadt und weiteren Örtlichkeiten unterwegs. Insgesamt wurden 48 Personen kontrolliert und zwei Ermittlungsverfahren wegen aufgefundener Betäubungsmittel eingeleitet. Darüber hinaus wurden bei Kontrollen außerhalb der Waffenverbotszone zwei verbotene Messer sichergestellt und entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell