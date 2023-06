POL-ESW: Pressebericht vom 21.06.23

Eschwege (ots) - Um 18:26 Uhr wurde gestern Abend die Polizeistation in Hessisch Lichtenau von Verkehrsteilnehmern informiert, nachdem diese einen Pkw mit auffälliger Fahrweise festgestellt hatten. Das Auto fiel zunächst auf der Fahrt von Helsa in Richtung Witzenhausen auf, wobei das Auto mehrfach in den Gegenverkehr geriet. In Großalmerode bog der Pkw dann in Richtung Hessisch Lichtenau ab. Im Bereich des Blitzers in ...

mehr